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Курды уничтожили на севере Сирии 30 турецких солдат и наемников

Международная панорама
24 января, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Сообщается, что ополченцы отбили атаки турецкой армии и формирований "Сирийской свободной армии" у селения Амара в округе Мабата

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ТАСС, 24 января. Курдские отряды дали во вторник отпор турецким войскам и наемникам из формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) на подступах к городу Африн (65 км от Алеппо). Об этом говорится в переданном агентством Firat коммюнике командования коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). В нем сообщается, что ополченцы отбили атаки турецкой армии и формирований ССА у селения Амара в округе Мабата. Противник понес потери и отступил.

Как утверждается в коммюнике, в ходе боя были убиты 24 турецких солдата и наемника.

Бойцы СДС предприняли спецоперацию против механизированного патруля турецких войск возле населенного пункта Курдо в округе Раджу. В результате этой вылазки было уничтожено два военных джипа, погибли шестеро турецких солдат.

Боестолкновения продолжаются

По информации Firat, боестолкновения продолжаются у стратегических высот Кастель-Джиндо к северу от Африна, где ополченцы сдерживают атаки формирований ССА, поддерживаемых турецкой бронетехникой. Агентство сообщило,что в этом районе были в понедельник убиты восемь наемников и еще 13 ранены.

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Военные действия идут также в округе Джандарис рядом с селением Химама. Там находится крупный оборонительный рубеж отрядов СДС.

Firat не подтверждает переданной ранее информации Генштаба ВС Турции о том, что за четыре дня операции "Оливковая ветвь" в Африне было ликвидировано 260 ополченцев. По его информации, потери турецких войск и ССА с начала операции составили 53 убитых и 38 раненых.

Число жертв среди мирных жителей возросло до 22 человек; во вторник погибли две женщины и двое детей.

В Африне проживает около полумиллиона жителей, вокруг него расположено 42 селения. Вооруженный конфликт, который начался в Сирии семь лет назад, до сих пор не затрагивал этот регион к западу от Алеппо. Туда переместилось много беженцев из соседних областей, где шли боевые действия.

В курдских районах на северо-востоке Сирии по призыву автономных властей проводится в эти дни мобилизация населения. Ополченцы из Камышлы и Хасеке будут переброшены на фронт в Африн.

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