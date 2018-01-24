WP: спецпрокурор хочет допросить Трампа по поводу ухода Флинна и увольнения главы ФБР

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, хочет допросить президента США Дональда Трампа по поводу ухода Майкла Флинна с поста помощника главы государства по национальной безопасности и увольнения Джеймса Коми с должности директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Мюллера.

По их данным, его интересует, что в действительности стало основанием для отстранения Коми и ухода Флинна. Как пишет газета, юрисконсульты Трампа планируют предоставить показания частично в письменном виде, а частично в формате встречи. Издание также обратило внимание на то, что Мюллера заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить генпрокурора США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод от расследований, якобы связанных с Россией.

Официальный представитель спецпрокурора Питер Карр отказался прокомментировать ТАСС возможность дачи Трампом показаний Мюллеру.

11 января Трамп заявил, что считает маловероятным, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру, ведущему расследование по поводу утверждений о влиянии России на ход американских выборов в 2016 году. При этом глава Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор.