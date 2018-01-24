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Трамп не собирается увольнять спецпрокурора по делу РФ и дождется окончания расследования

Международная панорама
24 января, 1:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, января. /ТАСС

Отмечается, что президент США хочет, чтобы это расследование "завершилось и пришло к окончательному выводу"

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ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, и дождется результатов его разбирательства. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

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"Президент хочет, чтобы это расследование [по РФ] завершилось и пришло к окончательному выводу. Я думаю, все мы знаем, что сделали бы вы (журналисты), если бы президент принял такое решение (уволил Мюллера). Я не считаю, что это стало бы целесообразным", - ответила пресс-секретарь на вопрос о том, собирается ли Трамп отправлять в отставку спецпрокурора.

Она подчеркнула, что глава государства, как и все американцы, ждет окончания расследования. "Очевидно, американцы, и по моему мнению, некоторые из вас, вероятно, устали от этих разговоров [о вмешательстве России в выборы] и надо надеяться, что в скором времени оно [расследование] подойдет к концу", - заключила Сандерс.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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