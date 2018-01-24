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Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

Международная панорама
24 января, 1:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС

В ходе общения политики подчеркнули важность обмена пленными в Донбассе, который прошел в конце 2017 года

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© AP Photo/Dieu Nalio Chery

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе и перспективы размещения в регионе охранной миссии ООН. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского президента.

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Республики Донбасса и Киев завершили процедуру обмена пленными

"Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении. В нем также указано, что было "высказано серьезное беспокойство из-за отсутствия прогресса в выполнении Россией положений минских соглашений в сфере безопасности". Кроме того, вновь повторено обвинение о присутствии в Донбассе "российских оккупационных войск".

Порошенко и Волкер подчеркнули важность обмена пленных в Донбассе в конце прошлого года и необходимость завершения этого процесса. Стороны также указали на приоритетность политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на востоке страны.

Планируется, что в среду Волкер посетит восток Украины, а в четверг у него состоится ряд встреч с украинскими чиновниками. Вместе с тем в посольстве США на Украине сообщали, что поездка Волкера на восток страны может не состояться из-за погодных условий. По информации американских СМИ, после визита на Украину спецпредставитель Госдепа отправится Дубай (ОАЭ), где у него в пятницу якобы запланирована встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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