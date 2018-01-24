Мексика выходит из переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы

МЕХИКО, 24 января. /ТАСС/. Мексика более не будет принимать участия в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Так латиноамериканская страна отреагировала на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая ранее в тот же день постановила провести президентские выборы до 30 апреля 2018 года.

"Объявленное Каракасом решение достойно сожаления, потому что оно лишает серьезности процесс переговоров в Доминиканской Республике, - написал Видегарай в своем Twitter. - Как следствие, Мексика выходит из этого процесса".

Министр добавил, что его страна "продолжит прикладывать все возможные дипломатические усилия для того, чтобы помочь восстановлению демократии в Венесуэле мирным путем".

Очередной раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы при посредничестве представителей ряда стран региона, в том числе Мексики, должен был пройти в минувший четверг в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики. Он не состоялся из-за того, что делегация оппозиции не приехала в знак протеста против заявлений министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля.

Глава МВД заявил, что делегаты от оппозиции в рамках диалога предоставили данные о местонахождении мятежного офицера Оскара Переса, который после этого вместе с шестью членами его вооруженной группы был ликвидирован в столкновении с силами безопасности страны. Оппозиционные лидеры категорически отвергли утверждения министра, заявив, что власти "устроили расправу" над Пересом.