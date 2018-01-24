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Волкер подтвердил информацию о предстоящей встрече с российской делегацией в Дубае

Международная панорама
24 января, 2:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС

Спецпредставитель Госдепа по Украине также сообщил, что провел "хорошую беседу" с Петром Порошенко

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КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер дал положительную оценку переговорам с президентом Украины Петром Порошенко и подтвердил информацию о предстоящей поездке в Дубай (ОАЭ) для переговоров с представителями России.

"Сегодня вечером провел хорошую беседу с президентом Порошенко. Жду следующих полутора суток для проведения встреч на Украине перед отправкой в Дубай для переговоров с русскими", - написал он на странице в Twitter.

Ранее пресс-служба Порошенко опубликовала сообщение, где раскрыла детали переговоров президента Украины с дипломатом. В частности, речь шла о размещении в Донбассе охранной миссии ООН. При этом, как отметили в пресс-службе, был сделан акцент на размещении этих сил вдоль всей линии российско-украинской границы.

Ранее в США СМИ сообщали, что после визита на Украину спецпредставитель Госдепа отправится Дубай, где у него в пятницу якобы запланирована встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым. Планируется, что в среду Волкер посетит восток Украины, а в четверг у него состоится ряд встреч с украинскими чиновниками. Вместе с тем в посольстве США на Украине сообщали, что поездка дипломата на восток страны может не состояться из-за погодных условий.

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Сурков, Владислав Юрьевич Порошенко, Петр Алексеевич
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