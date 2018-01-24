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Представители Венгрии, Украины и США обсудят в Париже украинский закон об образовании

Международная панорама
24 января, 2:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В переговорах также примет участие глава Общества венгерской культуры в Закарпатье Ласло Брензович

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ТАСС, 24 января. Новый украинский закон об образовании в среду будет в центре внимания на внеочередной трехсторонней встрече в Париже министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, главы МИД Украины Павла Климкина и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла. Об этом сообщил официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер, пишет венгерское агентство MTI.

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Переговоры представителей трех стран пройдут в гостинице InterContinental во французской столице. В них также примет участие председатель Общества венгерской культуры в Закарпатье Ласло Брензович.

Глава МИД Венгрии на минувшей неделе провел встречу с Брензовичем в Будапеште и отметил, что лучшим урегулированием ситуации с законом об образовании на Украине может стать внесение в него необходимых поправок. Кроме того, Сийярто и Митчелл провели встречу в Вашингтоне, где представитель Госдепартамента пообещал принять меры для урегулирования ситуации вокруг нового украинского закона.

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Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Климкин, Павел Анатольевич
Страны
США Украина Венгрия
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