В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Демонстрации протеста против запланированного приезда в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) президента США Дональда Трампа прошли во вторник вечером в ряде городов Швейцарии. Как сообщила в выпуске новостей швейцарская вещательная компания RTS, в общественных акциях в Цюрихе, Лозанне, Женеве, Невшателе, Фрибуре и Беллинцоне приняли участие сотни людей.

В частности, в Лозанне манифестация собрала от 250 до 300 участников, а в Цюрихе, по данным Швейцарского телеграфного агентства (ATS), - более 1 тыс.

В центре Лозанны на площади Европы демонстранты составили из свечей лозунг: Trump not welcome. Этот лозунг присутствовал также на плакатах. На одном из плакатов можно было прочесть: "Убирайся в свою страну - грязную дыру", что служило напоминанием о скандале вокруг приписываемых Трампу оскорбительных высказываний об иммигрантах из Гаити и стран Африки.

Как сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Вашингтоне помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, в Давосе Дональд Трамп планирует обсуждать с участниками ежегодного заседания ВЭФ в том числе ситуацию вокруг КНДР, дальнейшую судьбу "ядерной сделки" с Ираном, а также ход борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

В Давосе во вторник был организован несанкционированный пикет против экономического форума и участия в нем Трампа. Эта акция была быстро пресечена полицией.