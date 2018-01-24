Дочь Рауля Кастро выдвинута кандидатом в депутаты парламента Кубы

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Мариэла Кастро, дочь председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, была вновь выдвинута кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента). Об этом она сама сообщила во вторник в своем Twitter.

"Во второй раз я удостоилась чести быть номинированной в депутаты парламента Кубы", - написала 55-летняя Кастро, являющаяся членом Национальной ассамблеи от Гаваны с февраля 2013 года.

Por segunda ocasión he tenido el honor y la responsabilidad de ser nominada como diputada al Parlamento #Cuba — Mariela Castro Espin (@CastroEspinM) 23 January 2018

Теоретически это открывает дочери Рауля Кастро возможность занять пост главы государства, поскольку председатель Госсовета избирается из числа депутатов парламента. Однако Мариэла Кастро неоднократно заявляла, что не собирается претендовать на высшую государственную должность.

Дочь действующего кубинского лидера является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Рауль Кастро также стал кандидатом в депутаты

21 января депутаты местных органов власти (муниципальных ассамблей) собрались на внеочередные заседания, чтобы утвердить списки кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи, а также органов самоуправления всех 15 провинций.

Рауль Кастро был выдвинут кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба, расположенной на востоке страны. Его кандидатура была одобрена единогласно.

В списки кандидатов в депутаты были включены также 57-летний первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, считающийся наиболее вероятным преемником Рауля Кастро, и некоторые другие известные государственные деятели.

Голосование по кандидатурам состоится 11 марта. Как ожидается, в выборах примут участие более 8 млн избирателей. Согласно конституции, парламент и провинциальные ассамблеи на Кубе обновляются раз в пять лет.

Выборы главы государства

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На этом заседании депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

86-летний Рауль Кастро занимает должность председателя Госсовета с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

В декабре прошлого года Рауль Кастро заявил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Между тем, по всей видимости, он по-прежнему будет депутатом Национальной ассамблеи. Кроме того, как ожидается, до 2021 года Кастро останется во главе Компартии Кубы - единственной официальной политической партии в стране.