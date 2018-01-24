WSJ: контрразведчик ФБР считал бесперспективным расследование по России

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Контрразведчик ФБР Питер Стржок считал бесперспективным расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

В sms-переписке со своей коллегой Лизой Пейдж Стржок высказал сомнения в целесообразности вступления в команду спецпрокурора, пояснив, что "нутром чует, что никакого крупняка [расследование] не сулит". Это sms-послание датировано около 21:00 18 мая 2017 года, т.е. оно было отправлено через день после того, как выбор руководителя разбирательства по России пал на Мюллера, уточняет газета. Она напоминает, что Стржок попал в команду спецпрокурора США, потому что в 2016 году курировал разбирательство ФБР по поводу нарушения Хиллари Клинтон правил ведения служебной переписки на посту госсекретаря США.

В понедельник министр юстиции Джефф Сешнс с возмущением подтвердил, что ФБР потеряло sms-переписку двух своих сотрудников, один из которых был отстранен от участия в расследовании Мюллера. Переписка охватывает пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Дональда Трампа в конце 2016 года и до назначения Мюллера весной прошлого года. Сешнс пригрозил дисциплинарным наказанием виновным в исчезновении переписки с серверов ФБР.

Упомянутую переписку вели контрразведчик ФБР Питер Стржок и его коллега Лиза Пейдж, которые, очевидно, поддерживали интимные отношения и тет-а-тет обменивались нелицеприятным мнением о Трампе, пишет газета. Его сторонники считают данное обстоятельство иллюстрацией того, что Федеральное бюро расследований во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата в президенты (Трампа) и негласно поддерживало его соперника - Хиллари Клинтон.

7 декабря 2017 года директор ФБР Кристофер Рей подтвердил, что Стржок был отстранен от разбирательства по поводу вмешательства извне в выборы в США в 2016 году.