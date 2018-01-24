Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: контрразведчик ФБР считал бесперспективным расследование по России

Международная панорама
24 января, 2:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

Питер Стржок в sms-переписке с коллегой говорил, что "нутром чует, что никакого крупняка [расследование] не сулит"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Контрразведчик ФБР Питер Стржок считал бесперспективным расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

В sms-переписке со своей коллегой Лизой Пейдж Стржок высказал сомнения в целесообразности вступления в команду спецпрокурора, пояснив, что "нутром чует, что никакого крупняка [расследование] не сулит". Это sms-послание датировано около 21:00 18 мая 2017 года, т.е. оно было отправлено через день после того, как выбор руководителя разбирательства по России пал на Мюллера, уточняет газета. Она напоминает, что Стржок попал в команду спецпрокурора США, потому что в 2016 году курировал разбирательство ФБР по поводу нарушения Хиллари Клинтон правил ведения служебной переписки на посту госсекретаря США.

В понедельник министр юстиции Джефф Сешнс с возмущением подтвердил, что ФБР потеряло sms-переписку двух своих сотрудников, один из которых был отстранен от участия в расследовании Мюллера. Переписка охватывает пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Дональда Трампа в конце 2016 года и до назначения Мюллера весной прошлого года. Сешнс пригрозил дисциплинарным наказанием виновным в исчезновении переписки с серверов ФБР.

Упомянутую переписку вели контрразведчик ФБР Питер Стржок и его коллега Лиза Пейдж, которые, очевидно, поддерживали интимные отношения и тет-а-тет обменивались нелицеприятным мнением о Трампе, пишет газета. Его сторонники считают данное обстоятельство иллюстрацией того, что Федеральное бюро расследований во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата в президенты (Трампа) и негласно поддерживало его соперника - Хиллари Клинтон.

7 декабря 2017 года директор ФБР Кристофер Рей подтвердил, что Стржок был отстранен от разбирательства по поводу вмешательства извне в выборы в США в 2016 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Мюллер, Роберт Рей, Кристофер Клинтон, Хиллари
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
2
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
3
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
4
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама