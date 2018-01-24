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СМИ: в Малайзии похитили персональные данные более чем 220 тыс. доноров

Международная панорама
24 января, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Уточняется, что в похищенном файле были номера медицинских карт, а также домашние адреса и номера телефонов доноров

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ТАСС, 24 января. Персональные данные более чем 220 тыс. доноров человеческих органов были похищены неизвестными в Малайзии. Об этом сообщила в среду газета New Straits Times.

В частности, в сети появился файл, датированный 31 августа 2016 года, в котором содержатся в том числе номера медицинских карт, домашние адреса, номера телефонов доноров и их ближайших родственников. Предполагается, что база, которая охватывает пациентов с 1997 по 2016 год, могла быть похищена из государственных больниц, а также Национального центра трансплантологии.

Ранее полиция Малайзии сообщила о крупнейшей в Азии утечке персональных данных - почти 46 млн пользователей мобильной связи. В ходе продолжающегося расследования была установлена причастность хакеров, находившихся в Гонконге, Нидерландах и Омане.

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