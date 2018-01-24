СМИ: в Малайзии похитили персональные данные более чем 220 тыс. доноров

ТАСС, 24 января. Персональные данные более чем 220 тыс. доноров человеческих органов были похищены неизвестными в Малайзии. Об этом сообщила в среду газета New Straits Times.

В частности, в сети появился файл, датированный 31 августа 2016 года, в котором содержатся в том числе номера медицинских карт, домашние адреса, номера телефонов доноров и их ближайших родственников. Предполагается, что база, которая охватывает пациентов с 1997 по 2016 год, могла быть похищена из государственных больниц, а также Национального центра трансплантологии.

Ранее полиция Малайзии сообщила о крупнейшей в Азии утечке персональных данных - почти 46 млн пользователей мобильной связи. В ходе продолжающегося расследования была установлена причастность хакеров, находившихся в Гонконге, Нидерландах и Омане.