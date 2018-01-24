Fox: два конгрессмена узнали о тайном обществе недоброжелателей Трампа в ФБР и минюсте

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. В ФБР и министерстве юстиции США существовало тайное сообщество, которое во время выборов 2016 года действовало против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Упоминание об этом содержится в sms-переписке двух сотрудников ФБР, один из которых был отстранен от участия в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщили телеканалу Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец от штата Северная Каролина) и его однопартиец конгрессмен Джон Ратклифф (штат Техас).

"Мы узнали в понедельник, что непосредственно после избрания его [Трампа] было секретное общество ребят из минюста и ФБР, включавшее [двух контрразведчиков] Питера Стржока и Лизу Пейдж, работавших против него [избранного президента]", - приводит телеканал слова Ратклиффа во вторник. "Я не утверждаю, что так было на самом деле, но если употреблены такие выражения, то их авторам надо выступить вперед и разъяснить контекст", - добавил он.

"Эти агенты ФБР вели sms-переписку и упоминали о, предположительно, первом собрании тайного общества. Эти агенты по сути должны были быть объективными и уделять внимание фактам", - заявил Гоуди. "Да, я хочу знать, о каком таком тайном обществе идет речь. От них требовалось вести объективное расследование в отношении лица, только что победившего на выборах", - информировал председатель комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты Конгресса.

В понедельник министр юстиции Джефф Сешнс подтвердил, что ФБР потеряло sms-переписку двух своих сотрудников, один из которых был отстранен от участия в расследовании Мюллера. Переписка охватывает пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Дональда Трампа в конце 2016 года и до назначения Мюллера весной прошлого года. Сешнс пригрозил дисциплинарным наказанием виновным в исчезновении переписки с серверов ФБР.

Упомянутую переписку вели контрразведчик ФБР Питер Стржок и его коллега Лиза Пейдж, которые, очевидно, поддерживали интимные отношения и обменивались нелицеприятным мнением о Трампе, пишет газета The Wall Street Journal. Его сторонники считают данное обстоятельство иллюстрацией того, что Федеральное бюро расследований во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата в президенты и негласно поддерживало его соперника - Хиллари Клинтон.