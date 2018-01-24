Конгрессмены нашли "тайное сообщество" противников Трампа из числа служащих ФБР и минюста

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американские спецслужбы пытались помешать избранию Дональда Трампа на пост президента США. C таким утверждением выступили два конгрессмена-республиканца, которые заподозрили существование в ФБР и министерстве юстиции некоего тайного сообщества, действовавшего во время выборов 2016 года против кандидата в президенты от Республиканской партии.

Соответствующее заявление сделали в эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец от штата Северная Каролина) и его однопартиец конгрессмен Джон Ратклифф (штат Техас).

Это заявление стало еще одним козырем в руках тех, кто заявляет, что ведущееся в США расследование по поводу так называемого российского вмешательства в американские выборы - лишь дымовая завеса для прикрытия действий ФБР, негласно выступавшего на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Плохие парни из ФБР"

"Мы узнали в понедельник, что непосредственно после его [Трампа] избрания было секретное общество людей из минюста и ФБР, включавшее [двух контрразведчиков] Питера Стржока и Лизу Пейдж, работавших против него [избранного президента]", - заявил телеканалу Ратклифф. "Я не утверждаю, что так было на самом деле, но если употреблены такие выражения, то их авторам надо разъяснить контекст", - добавил он.

"Эти агенты ФБР вели смс-переписку и упоминали о, предположительно, первом собрании тайного общества. Эти агенты по сути должны были быть объективными и уделять внимание фактам", - заявил, в свою очередь, Гоуди. "Да, я хочу знать, о каком таком тайном обществе идет речь. От них требовалось вести объективное расследование в отношении лица, только что победившего на выборах", - подчеркнул конгрессмен.

Заявление политиков подтвердило подозрение, высказанное в середине января бывшим аналитиком ЦРУ, а ныне правозащитником Реймондом Макговерном. В статье, опубликованной на сайте сетевого ресурса Consortiumnews.com, он указал, что фрагменты ранее обнародованной переписки Стржока с его коллегой (и, предположительно, любовницей) Пейдж ясно свидетельствуют: в президентские выборы в США вмешивались не российские власти, а американские спецслужбы.

"У нас внезапно появилось документальное доказательство того, что ключевые элементы американского разведывательного сообщества предпринимали попытки подорвать демократический процесс в США... Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем", - написал в своей статье ветеран спецслужб.

По мнению Макговерна, многие либералы, ненавидящие Трампа, "ослеплены и не замечают", что опасность "манипуляции американской политикой со стороны спецслужб США становится реальностью". В качестве примера таких манипуляций Макговерн назвал "18-месячную кампанию по дискредитации на тот момент кандидата [в президенты] Трампа" при помощи "экспертной оценки" ЦРУ, ФБР и АНБ, которая заключалась в том, что России приписывали вмешательство в выборы. Кроме того, он напомнил, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба республиканца, "законность чего вызывает сомнения". Еще одним направлением кампании по дискредитации Трампа является досье на него, "которое никак не может избавиться от дурного запаха" обмана, отметил бывший аналитик ЦРУ.

При этом, по его мнению, спецслужбы "использовали такого же рода сомнительные методы с целью обезопасить Клинтон и ее ближайшее окружение от [ее] преступлений, среди которых ложные показания ФБР и создание угрозы безопасности" секретным документам страны.

Переписку Стржока Макговерн назвал "первичным доказательством коррумпированных намерений и действий" разведывательного сообщества. По словам экс-аналитика ЦРУ, "после нескольких месяцев безудержного поиска "доказательств" сговора России и Трампа" переписка бывшего контрразведчика ФБР "стала фактическим доказательством того, что должностные лица высокого ранга администрации [предыдущего президента США Барака] Обамы вступили в сговор с целью не позволить Трампу попасть в Белый дом".

Любовники против "болвана"

По данным телеканала CNN, Стржок играл ведущую роль в расследовании, которое ФБР проводило в связи с тем, что Клинтон в бытность госсекретарем использовала частный почтовый сервер для служебной переписки, в результате чего многие важные документы Госдепа оказались в открытом доступе. И именно Стржок в проекте итогового отчета, подготовленном от имени тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, заменил формулировку "грубая небрежность" фразой "крайнее легкомыслие".

В июле 2016 года Коми по итогам разбирательства, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Впоследствии Стржок был включен в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства извне в выборы. Но в августе 2017 года стало известно, что контрразведчик "по неясным причинам" покинул команду спецпрокурора.

В декабре 2017 года директор ФБР Кристофер Рей потдвердил, что Стржок был отстранен от расследования "российского вмешательства". Поводом стала его активная смс-переписка с Пейдж, в которой Трампа называли "болваном" и отпускали в его адрес другие нелицеприятные высказывания, а о Клинтон, напротив, отзывались позитивно.

Хотя Стржок и был отстранен от расследования Мюллера, тем не менее, по словам главы ФБР, "его назначили на другую должность и не привлекали к дисциплинарной ответственности".

Утерянная переписка

Предполагалось, что после публикации отдельных смс-сообщений Стржока и Пейдж минюст обнародует и остальную часть их переписки, но в начале этой недели глава ведомства Джефф Сешнс сообщил, что ФБР... потеряло переписку и не смогло представить ее Конгрессу.

"После изучения объемных записей данных с серверов ФБР, включавших более 50 тыс. смс-сообщений, генеральный инспектор [минюста] обнаружил, что система ФБР не смогла сохранить смс-сообщения приблизительно за пять месяцев, начиная с 14 декабря 2016 года по 17 мая 2017 года", - указал Сешнс. "Мы испробуем все средства, чтобы установить точно причины отсутствия возможности предъявить эти смс-сообщения, и применим все доступные нам технологии, чтобы постараться изъять их из другого источника. В случае успеха мы немедленно передадим все комитетам Конгресса", - добавил министр.

"Если будет установлено, что причиной пропажи был злой умысел, то будут приняты надлежащие дисциплинарные действия", - предупредил Сешнс. Сам Трамп обвинил в утрате смс-переписки южнокорейскую компанию Samsung, производящую мобильные устройства. "Где 50 тыс. важных текстовых сообщений [из переписки] влюбленной парочки из ФБР Лизы Пейдж и Питера Стржока? Вините Samsung!" - написал Трамп в Twitter.

"Пора заканчивать"

Трамп также заявил, что его "совершенно не тревожит" то, что Сешнс ответил на вопросы сотрудников спецпрокурора Мюллера в связи с расследованием о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. На просьбу журналистов уточнить, не интересовался ли он у Сешнса, какие тому задавали вопросы, глава администрации ответил: "Нет". "Но меня это совершенно не тревожит", - вновь повторил он.

Как сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент не планирует увольнять спецпрокурора и намерен дождаться итогов расследования по поводу приписываемого России вмешательства в выборы. "Президент хочет, чтобы это расследование завершилось. Я думаю, все мы знаем, что сделали бы вы [журналисты], если бы президент принял такое решение [уволил Мюллера]. Я не считаю, что это стало бы целесообразным", - ответила пресс-секретарь на вопрос о том, собирается ли Трамп отправлять в отставку спецпрокурора.

Она подчеркнула, что глава государства, как и все американцы, ждет окончания расследования. "Очевидно, американцы, вероятно, устали от этих разговоров [о вмешательстве России в выборы], и надо надеяться, что в скором времени расследование подойдет к концу", - заключила Сандерс.