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Литва направляет на Украину очередную группу военных инструкторов

Международная панорама
24 января, 16:52 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 24, января. /ТАСС

К учениям присоединятся военные инструкторы США, Канады и Польши

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ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Очередная группа литовских военных инструкторов командируется на Украину. Об этом в среду сообщило командование Вооруженных сил балтийской республики.

"В течение двух месяцев литовские специалисты вместе с коллегами из США, Канады и Польши будут обучать украинских военных", - отметило командование.

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Отмечается, что всего на Украину будет направлено 12 человек из батальона уланов мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк"). Из этого подразделения инструкторы уже направлялись на Украину в 2015 году, когда два месяца обучали военных Национальной гвардии. Сейчас инструкторская миссия будет нацелена на обучение штабного персонала планированию различных военных операций, а также на практические занятия по подготовке инструкторов по снайперскому огню, применению автоматических гранатометов и действий мотопехотных подразделений.

Из международных военных миссий Литвы на 2018 год наиболее массовое участие предусмотрено на Украине. Для обучения представителей Вооруженных сил этой страны туда может быть направлено до 60 литовских военных.

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