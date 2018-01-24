Сотрудники НАБУ обыскали квартиру замглавы миграционной службы Украины по делу о взятке

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства и работы первого заместителя главы Государственной миграционной службы страны Дины Пимаховой, которая фигурирует в деле о попытке дачи ей крупной взятки. Об этом сообщила в среду сама Пимахова в эфире телеканала "112. Украина".

"Я предоставила доступ абсолютно ко всем вещам, сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей не было [найдено], их нет и не может быть, поскольку никаких незаконных действий с моей стороны не было", - сообщила она. По словам Пимаховой, представители НАБУ ворвались к ней домой сегодня утром, выломав дверь.

По мнению замглавы миграционной службы, обыски связаны с ее заявлением в правоохранительные органы, в котором она сообщила о попытке дачи ей взятки в размере около $30 тыс. Как выяснилось позже, деньги якобы намеревался ей передать Сергей Титенков - сотрудник НАБУ, работавший под прикрытием.

Пимахова отметила, что она не имеет статуса подозреваемой и готова сотрудничать со следствием по данному делу.

Задержание агента НАБУ

29 ноября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры (ГПУ) задержали детектива НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Дине Пимаховой. Как отмечалось в сообщении пресс-службы ГМС, задержанный агент, "выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Пимахову, предлагая большие суммы за принятие ею незаконных решений по легализации на Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности".

На следующий день НАБУ выступило с собственным заявлением, согласно которому "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины".

По сообщениям украинского телеканала ТСН, 29 ноября 2017 года СБУ и ГПУ якобы провели обыски в квартирах нескольких агентов НАБУ. 30 ноября глава НАБУ Артем Сытник по итогам своей встречи с генпрокурором Юрием Луценко заявлял, что в ходе разговора "было определено, что никто задержан не будет, под стражей работников антикоррупционного бюро не будет".