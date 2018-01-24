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Молдавские журналисты потребовали от МВД расследовать запреты на въезд зарубежным коллегам

Международная панорама
24 января, 16:04 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 24, января. /ТАСС

Соответствующее обращение подписали Центр независимой журналистики, Центр журналистских расследований и Ассоциация электронной прессы

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КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Молдавские ассоциации журналистов потребовали от МВД страны расследовать случаи запретов на въезд в республику зарубежным коллегам, в основном из российских СМИ. Об этом говорится в обнародованном в среду совместном заявлении, которое подписали Центр независимой журналистики, Центр журналистских расследований, Ассоциация электронной прессы и ряд других неправительственных организаций.

"Мы требуем от МВД провести внутреннее расследование, которое впредь должно помочь избегать случаев запретов на въезд в Молдавию иностранным журналистам", - говорится в нем.

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Ранее молдавские журналисты обращались с подобным письмом к правительству, которое также просили отказаться от ограничительных мер. Они напомнили, что за это власти республики уже подвергались критике со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще в 2016 году там призывали молдавские власти пересмотреть использование ограничительных мер и "позволить всем журналистам свободно исполнять свою работу".

Заявление последовало после инцидента в Кишиневском международном аэропорту, откуда только на прошлой неделе были депортированы группы телеканалов RTVI и НТВ. Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику журналистам других изданий, а также российским артистам, политологам и общественным деятелям. В связи с этим МИД РФ вручил ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.

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