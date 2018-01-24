Пучдемон не исключил, что явится на дебаты в парламент Каталонии

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон не исключил, что лично явится на дебаты в региональном парламенте по кандидатуре будущего лидера автономии. Об этом сообщил в среду спикер каталонской палаты Роже Торрен после встречи с Пучдемоном в Брюсселе.

Председатель парламента выступил за скорейшее формирование нового каталонского правительства, "которое сможет работать с первой минуты". Кроме того, Торрен надеется на "отмену 155-й статьи" конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. "Ненормально, что мы с Пучдемоном должны встречаться в Брюсселе, а не Барселоне или Каталонии", - утверждал спикер. "Пучдемон не исключил возможность того, что он мог бы присутствовать на дебатах по кандидатуре", - заверил Торрен.

В свою очередь сам бывший региональный лидер по итогам встречи подчеркнул, что в идеале он хотел бы попасть на заседание парламента. "Но есть и другие пути, и мы не исключаем ничего", - отметил он.

Как сообщило агентство ЭФЭ, региональная палата может собраться 30 января для рассмотрения кандидатуры Пучдемона на пост главы правительства автономии. На заседании кандидат должен представить свою программу депутатам, а затем смогут высказаться представители других политических сил. Вслед за этим в парламенте пройдет голосование, в ходе которого претенденту на пост лидера автономии нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Если этого не произойдет, через два дня в палате вновь устраиваются дебаты и голосование, однако на этот раз кандидату будет достаточно поддержки простого большинства.

Если главу региона выбрать не удастся, начнется новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. Парламенту Каталонии даются два месяца на избрание нового лидера: в противном случае палата автоматически распускается и назначаются внеочередные выборы.

На территории Испании продолжает действовать ордер на арест бежавшего в Брюссель Пучдемона. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут немедленно задержать. Сторонники бывшего каталонского лидера предлагают, чтобы он вновь вступил в должность главы автономии дистанционно или через представителя. Мадрид обещает обжаловать в суде любые возможные нарушения в ходе избрания нового регионального главы.