Тимошенко обвинила Порошенко в формировании ЦИК "под себя" с целью фальсификации выборов

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в формировании лояльного ему состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с нарушением процедуры, предусмотренной украинским законодательством.

"Он [президент Украины] подал состав ЦИК, включив туда множество своих людей. От своей партии подано пять человек, от "Народного фронта" примерно столько же, от других фракций - по одному человеку, и только от одной парламентской политической партии "Батькивщина" президент не подал ни одной кандидатуры, нарушив закон о ЦИК и все основы демократии", - заявила она в среду на пресс-конференции в Киеве.

По словам Тимошенко, это является нарушением действующего законодательства, и свидетельствует о намерении президента фальсифицировать выборы на Украине. Она призвала украинского лидера включить в состав ЦИК кандидатуру от фракции "Батькивщина".

Во вторник президент Украины запустил процесс обновления состава Центризбиркома, подписав представление о назначении ее новых членов. По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, окончательное решение по обновлению состава ЦИК в парламенте может быть принято в феврале.

Украинские эксперты отмечают, что Порошенко намерен обновить состав ЦИК до президентских и парламентских выборов в стране, чтобы получить контроль над 8 из 15 мест. Согласно избирательному законодательству Украины, решение в комиссии принимаются большинством голосов от ее состава, то есть восьми членов в ЦИК достаточно для принятия любого решения.

Нынешний состав Центризбиркома был утвержден в 2007 году, председателем тогда был назначен Владимир Шаповал, ставленник экс-президента Виктора Ющенко, но большинство в комиссии получили представители Партии регионов. Такая ситуация просуществовала вплоть до июля 2013 года, когда Шаповал был отправлен на пенсию, а председателем ЦИК стал лояльный к экс-президенту Виктору Януковичу Михаил Охендовский. Поскольку, согласно закону, члены ЦИК назначаются на 7 лет, то в июне 2014 года встал вопрос об изменении почти всего ее состава. Однако Центризбирком до сих пор не изменили.