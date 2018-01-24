Двое из трех судей второй инстанции признали экс-президента Бразилии виновным в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. Двое из трех судей Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4) подтвердили во второй инстанции обвинительный приговор, вынесенный по делу бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. О своем решении они объявили в среду на заседании, которое транслируется в прямом эфире на официальном канале судебного органа в YouTube.

Третий судья еще не обнародовал свое мнение. Однако если в ближайшие минуты двое его коллег не изменят своего вердикта, Лула да Силва потеряет возможность баллотироваться на пост президента на выборах, которые пройдут в 2018 году. При этом, согласно опросам общественного мнения, бывший глава государства является самым популярным из вероятных претендентов на эту должность. Как ожидается, заседание суда завершится в ближайшее время.

Рассмотрение дела Лулы да Силвы проходит на фоне манифестаций сторонников и противников политика, которые проходят в среду более чем в 20 регионах страны. В нескольких городах митингующие, которые требуют отправить экс-президента за решетку, используют надувные куклы, изображающие Лулу да Силву в полосатой арестантской робе. В Порту-Алегри, где проходит заседание суда, тысячи человек, напротив, организовали манифестацию с требованием оправдать бывшего главу государства.

72-летний Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля 2017 года суд вынес вердикт по одному из них, приговорив экс-президента к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Это первый в истории Бразилии случай, когда бывший глава государства получил реальный срок за коррупцию.

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем недвижимости. По версии обвинения, эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras. Лула да Силва называет себя невиновным, а уголовные дела - политическим преследованием, он заявил о намерении вновь бороться за пост главы государства вопреки обвинительному приговору.