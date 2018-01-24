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Госдепартамент раскритиковал планы проведения выборов президента Венесуэлы до 30 апреля

Международная панорама
24 января, 22:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, января. /ТАСС

В Вашингтоне считают, что голосование не будет честным

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ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты "категорически отвергают" решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы, объявившей о проведении выборов президента страны в первом квартале 2018 года, и считают, что это голосование "не будет ни свободным, ни честным". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

С точки зрения ведомства, проведение выборов "только углубит, а не поможет разрешить напряженность в стране". "Это [волеизъявление] не будет отражать волю венесуэльского народа и будет расценено мировым сообществом как недемократический и нелегитимный [акт]", - говорится в документе.

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В нем также содержится призыв к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "уважать права человека всех граждан его страны".

Конституционная ассамблея Венесуэлы во вторник постановила, что выборы президента должны пройти до 30 апреля 2018 года. Ранее предполагалось, что голосование состоится в конце второго полугодия. Сразу после этого решения венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что готов принять участие в выборах главы государства в сроки, объявленные ассамблеей.

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