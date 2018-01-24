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Vodafone заявил, что не гарантирует мобильную связь на неподконтрольной Киеву территории

Международная панорама
24 января, 22:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС

В компании подчеркнули, что, если Vodafone и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, он не будет никого не посылать туда без гарантий безопасности

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КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может проверить или отремонтировать свое оборудование на неподконтрольной Киеву территории в Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Виктория Рубан.

"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство запрещает нам работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", - пояснила пресс-секретарь в эфире "Радио Свобода".

Она также подчеркнула, что, если Vodafone и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, компания не будет никого не посылать туда без гарантий безопасности. "Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", - отметила Рубан. При этом она добавила, что проблему со связью в Донецкой области вынесли на переговоры Контактной группы в Минске.

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

"Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий - почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", - сказала Рубан.

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