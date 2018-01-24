Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту Бразилии

Международная панорама
24 января, 22:19 дата обновления: 24 января, 23:10 UTC+3

Луис Инасиу Лула да Силва потерял право вновь претендовать на пост главы государства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил в среду во второй инстанции обвинительный приговор, вынесенный ранее по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее решение было единогласно принято тремя судьями на заседании, которое транслируется в прямом эфире на официальном канале судебного органа в YouTube.

Смотрите также
Луис Инасиу Лула да Силва

Вердикт по делу Лулы да Силвы может полностью изменить расклад политических сил в Бразилии

Бывшему лидеры страны также увеличили срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом вердикт не означает, что Лула да Силва будет немедленно заключен под стражу. Экс-президент имеет право подать еще одну апелляцию на решение суда второй инстанции и до окончания ее рассмотрения оставаться на свободе.

Решение суда означает, что Лула да Силва теряет возможность вновь претендовать на пост президента на выборах, которые состоятся в октябре 2018 года. Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом избирательной гонки. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре выборов. По сравнению с аналогичным исследованием, которое проводилось в июне, рейтинг бывшего главы государства вырос на 5-6 процентных пунктов (с 29-30% до 35%).

В чем обвиняют экс-президента Бразилии

72-летний Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля 2017 года суд вынес вердикт по одному из них, приговорив экс-президента к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Это первый в истории Бразилии случай, когда бывший глава государства получил реальный срок за коррупцию. На время рассмотрения апелляции Лула да Силва оставался на свободе.

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем недвижимости. По версии обвинения, эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
4
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Дворкович встретился в Давосе с руководством Google
Темы дня
Новости партнеров
Реклама