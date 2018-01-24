Волкер подтвердил планы о встрече с Сурковым 26 января

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер подтвердил, что планирует провести встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае (ОАЭ) в ближайшую пятницу, 26 января. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте германской медиакомпании Deutsche Welle.

"В планах - встреча в конце недели, 26 января", - сказал Волкер. "Один раз мы встречались в Минске, два раза - в Сербии, в этот раз мы планируем переговоры в Дубае", - добавил он.

Спецпредставитель Госдепартамента утверждал, что Россия в ходе последних переговоров "опять вернулась к своей сентябрьской идее" - "сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ" . "Посмотрим, будет ли позиция России оставаться неизменной, - сказал Волкер. - Нельзя сказать, что я настроен оптимистично". Он считает, что "ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях". "Это приведет к еще большему расколу", - сказал Волкер.

Газета The Wall Street Journal 22 января со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что встреча Суркова и Волкера, как ожидается, состоится 26 января в Дубае. Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил ТАСС, что она "прорабатывается, может состояться в ближайшие дни". До сих пор состоялись три встречи Суркова и Волкера: 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде. На этих переговорах обсуждается урегулирование конфликта на востоке Украины. Как отметила The Wall Street Journal, США расценивают переговоры с РФ по Украине как проверку Москвы на ее готовность "предпринять конкретные шаги", направленные на потепление отношений с Западом, что может привести к ослаблению экономического санкционного давления на Россию.