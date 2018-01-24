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Волкер заявил, что США не видят решительных шагов по борьбе с коррупцией на Украине

Международная панорама
24 января, 23:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, января. /ТАСС

По словам спецпредставителя Госдепа, "Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство"

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БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. США не видят решительных шагов по борьбе с коррупцией на Украине и прогресса в осуществлении реформ, достаточного для возникновения доверия у бизнеса. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью, опубликованном в среду на сайте германской медиакомпании Deutsche Welle.

Он отметил, что достигнутого Украиной "далеко не достаточно, если учесть, сколько еще всего нужно сделать". "Украина должна восстанавливаться от издержек конфликта, экономика должна расти быстрыми темпами, Украина должна привлекать иностранные инвестиции, - указал Волкер. - Но дело в том, что мы не видим решительных шагов по борьбе с коррупцией и прогресса в реформах для того, чтобы у бизнеса возникло доверие".

По словам спецпредставителя Госдепа, "Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство". В этой связи, считает он, украинские политики вынуждены "быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства".

"Если Украина когда-нибудь действительно соберется стать успешной страной с возможностями для роста, процветания и безопасности - а это то, чего хотят все украинцы - ей придется в конце концов совершить несколько больших шагов", - заключил Волкер.

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