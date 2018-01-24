Пентагон: США и другие страны никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. США, равно как и другие страны, никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в среду журналистам, сопровождающим его в поездке во Вьетнам.

Репортеры поинтересовались у министра обороны, может ли он пояснить, почему ранее другие администрации США признавали в конечном итоге, к примеру, Пакистан или Индию, ядерными державами, а сейчас Вашингтон "занял непримиримую позицию по этому вопросу в отношении Северной Кореи". По словам Мэттиса, ситуация в случае с КНДР отличается тем, что Пхеньян "нарушает санкции" ООН.

"Все страны ООН заняли единую позицию: никто из членов международного сообщества не хочет, чтобы Северная Корея обладала ядерным потенциалом, - продолжил он. - Такова позиция США, Республики Корея, Китая и Российской Федерации. Я также могу добавить, что на Корейском полуострове - уникальная ситуация. Там нет [между КНДР и Республикой Корея] мирного договора, было заключено лишь временное перемирие [после Корейской войны 1950-1953 годов]".

"Это не то место, в котором международное сообщество может допустить появление ядерного оружия", - подчеркнул Мэттис. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Совета Безопасности ООН 15 декабря 2017 года заявил, что КНДР намерена стать "самой мощной ядерной и военной державой в мире". "Ядерное оружие предназначено только для самообороны и поддержания безопасности в регионе", - сказал дипломат.

Пхеньян за последние 11 лет осуществил шесть подземных испытаний ядерных устройств. Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги Роберта Норриса, КНДР может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок.