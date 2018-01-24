Волкер заявил, что еще не видел обновленный список россиян, которых затронут санкции США

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер еще не видел обновленный список тех россиян, кого затронут последние санкции США. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте германской медиакомпании Deutsche Welle.

"Что касается персональных санкций, мы еще даже не увидели обновленный список тех, кого они затронут", - сказал Волкер. По его словам, последние решения Вашингтона, в частности решение снять ограничение на оказание военной помощи Украине и новые санкции, "стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира". Как утверждал Волкер, у Украины "есть право защищаться, она - часть международного сообщества", и США будут это поддерживать.

Говоря о санкциях против РФ в целом, спецпредставитель Госдепартамента признал, что ограничительные меры "не сработали". "Честно говоря, я думаю, что многие европейские правительства не хотят, чтобы это стало постоянным препятствием для сотрудничества с Россией", - считает он. В то же время Волкер подчеркнул, что "условием их отмены является фактическое выполнение минских договоренностей".

11 января минфин США объявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. По данным газеты "Коммерсантъ", в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны. В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года.