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Курды провели акцию протеста у посольства США в Никосии

Международная панорама
24 января, 23:33 UTC+3 НИКОСИЯ /Корр. ТАСС, Илья Иванов

Протестующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывающие прекратить операцию турецких вооруженных сил против курдов в Сирии и вывести вооруженные силы Турции с территории страны

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НИКОСИЯ, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Представители диаспоры сирийских курдов в Республике Кипр провели акцию протеста у посольства США в Никосии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В акции приняли участие более 100 человек. Сирийские курды держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывающие прекратить операцию турецких вооруженных сил против курдов в Сирии и вывести вооруженные силы Турции с территории страны.

Кипрские правоохранительные органы оцепили место проведения митинга и обеспечивали безопасность его проведения. Митинг прошел без инцидентов.

Подобная акция протеста также прошла позднее днем у посольства РФ в Республике Кипр. Представители курдской диаспора обратились к российскому руководству с призывом повлиять на Турцию с целью прекращения операции турецких вооруженных сил в Сирии. Каких-либо инцидентов также не зафиксировано.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов.

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