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Жертвами турецких авиаударов и обстрелов на севере Сирии стали 35 человек

Международная панорама
24 января, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

По словам главы департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ризо сообщила, что получили ранения еще 106 человек, им была оказана помощь в больницах

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ТАСС, 24 января. Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии, достигло 35 человек. Об этом сообщила в среду агентству Firat глава департамента здравоохранения региона Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ризо.

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По ее словам, получили ранения еще 106 человек, им была оказана помощь в больницах. Ризо призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации срочно направить в Африн медикаменты и лекарства. "Большинство жертв и пострадавших - женщины, дети и пожилые люди, многие из них находятся в критическом положении, - заявила она. - Мы ждем от правозащитников во всем мире решительных действий, которые бы привели к прекращению этих варварских атак".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. По данным Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидировано 287 террористов.

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