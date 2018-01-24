Жертвами турецких авиаударов и обстрелов на севере Сирии стали 35 человек

ТАСС, 24 января. Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии, достигло 35 человек. Об этом сообщила в среду агентству Firat глава департамента здравоохранения региона Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ризо.

По ее словам, получили ранения еще 106 человек, им была оказана помощь в больницах. Ризо призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации срочно направить в Африн медикаменты и лекарства. "Большинство жертв и пострадавших - женщины, дети и пожилые люди, многие из них находятся в критическом положении, - заявила она. - Мы ждем от правозащитников во всем мире решительных действий, которые бы привели к прекращению этих варварских атак".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. По данным Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидировано 287 террористов.