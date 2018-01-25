Сирийские стороны обсудят в Вене политпроцесс в преддверии сочинского Конгресса

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Участники межсирийских переговоров на двухдневной встрече попытаются сдвинуть с мертвой точки процесс политического урегулирования в Сирии. Неудачи предыдущих попыток в Женеве внушают мало оптимизма, однако если правительство и оппозиция не сумеют сами добиться прогресса в австрийской столице, то на следующей неделе новую попытку им предстоит предпринять уже при поддержке стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) на Конгрессе национального диалога в Сочи.

Официально нынешние консультации называются специальной встречей по Сирии, в отличие от восьми раундов, проходивших на женевской площадке. Переговоры состоятся 25-26 января в отделении ООН в Венском международном центре на острове посреди Дуная. Как ожидается, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура будет проводить в эти дни раздельные встречи с сирийскими сторонами - представителями правительства во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари и объединенной делегацией оппозиции (Сирийский комитет по переговорам), возглавляемой Насром аль-Харири.

Делегация сирийской оппозиции уже находится в Вене, как и де Мистура. Делегация правительства пока в столицу Австрии не прибыла.

Главное внимание будет сосредоточено на путях выполнения резолюции СБ ООН 2254, которая содержит основные принципы урегулирования. На столе переговоров давно лежат так называемые четыре корзины (вопросы конституции, выборов, управления и борьбы с терроризмом), выработанные де Мистурой. По словам заместителя спецпосланника Рамзи Иззеддина Рамзи, внимание на переговорах будет сфокусировано на конституционной проблематике.

По информации швейцарской газеты La Tribune de Genève, решение провести встречу в Вене было принято из-за нехватки мест в женевских гостиницах и в отелях Лозанны и Монтрё, которые также рассматривались в качестве площадки для переговоров.

В преддверии Сочи

Встреча в Вене пройдет за несколько дней до Конгресса сирийского национального диалога, который состоится 29-30 января в Сочи. Дипломаты стран - гарантов перемирия в Сирии согласовали 20 января на сочинской площадке списки сирийских участников Конгресса.

Россия неоднократно заявляла, что Конгресс в Сочи не призван конкурировать с межсирийскими переговорами под эгидой ООН. По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, форум в Сочи призван вдохнуть жизнь в "женевский процесс".

Однако предыдущие неудачи в Женеве способствуют росту внимания к новой площадке, особенно после успехов астанинского процесса, также инициированного Россией, Ираном и Турцией. На фоне предстоящего Конгресса успехи или неудачи в Вене будут особенно заметны. Сам де Мистура ранее заявил, что примет решение о поездке в Сочи после венской встречи.

Делегация объединенной сирийской оппозиции также пока не определилась со своим участием в Конгрессе. Аль-Харири, находясь 22 января в Москве, заявил, что встреча в Вене должна стать решающей в процессе сирийского урегулирования. Он назвал женевскую площадку основной для достижения данной цели.

На встрече с делегацией Сирийского комитета по переговорам в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров особо отметил, что цель Конгресса - обеспечить максимально эффективное функционирование женевского процесса под эгидой ООН, чтобы "диалог между всеми сирийцами принес результат, которого так ждут все группы сирийского населения".

"Уверен, что если все мы будем действовать в полном соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, то в самое ближайшее время будет завязан устойчивый конструктивный процесс, позволяющий выходить на главные договоренности сирийского урегулирования, включая конституционную реформу и проведение на этой основе свободных выборов под надзором ООН, как это и предусмотрено резолюцией 2254", - заявил Лавров.

От Женевы до Вены

Восьмой раунд межсирийских переговоров завершился в Женеве 14 декабря. Дискуссии продолжались три недели, но не привели к какому-нибудь результату. Де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью".

Прямые переговоры, на которые надеялся эмиссар ООН, так и не состоялись. В результате, как позднее сообщил спецпосланник, на встречах с делегацией правительства речь шла о борьбе с терроризмом, с делегацией оппозиции - о проведении выборов и разработке конституции. Точек соприкосновения найти не удалось.

Ответственность за неудачу восьмого раунда стороны возложили друг на друга. Оппозиция заявила, что Дамаск оказался не готов к серьезному обсуждению политического урегулирования. Глава делегации правительства Башар Джаафари указал, что пока противники законной власти выдвигают требование ухода Башара Асада в качестве предварительных условий, переговоры с ними невозможны. До сих пор оппозиция от этих требований не отказалась.

В тени "Оливковой ветви"

Встреча в Вене пройдет на фоне обострения обстановки внутри Сирии. Генштаб Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. 24 января турецкие военные заявили, что "ликвидировали уже 287 террористов". Курды в ответ на артиллерийские и авиаудары предпринимают ракетные обстрелы приграничных турецких городов.

Операция в Африне началась вскоре после того, как стало известно о поддержке курдских "Сил народной самообороны" Соединенными Штатами. По оценке Лаврова, США тем самым "всячески отваживают курдов от диалога с Дамаском, поощряют сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональное измерение курдской проблемы". Как считает глава МИД РФ, "либо это непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация".

Лавров при этом отмечал, что западные партнеры одновременно пытаются раздувать скандальную атмосферу вокруг ситуации в Восточной Гуте и в Идлибе, игнорируя тот факт, что в Восточной Гуте сохраняется концентрация близких к "Джебхат ан-Нусре" (запрещенная в РФ террористическая группировка) боевиков, которые обстреливают Дамаск, включая посольство России.

Буквально же за два дня до встречи в Вене агентство Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что "сирийское правительство осуществило в понедельник атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей".

Россия выступила с инициативой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН для изучения этих сообщений. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, эпизод с предполагаемой химической атакой в Сирии оказался "очень удачно подверстан" к усилиям по организации политического диалога в Сирии.