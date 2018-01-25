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Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США, но сам к этому не причастен

Международная панорама
25 января, 2:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, января. /ТАСС

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "заявлять о том, что что-то происходит - это одно, а оказывать содействие тому, что происходит, - совсем другое"

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ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в прошедшие в 2016 году американские выборы, но сам он к этому не причастен. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ей, в частности, был задан вопрос: "Президент неоднократно говорил, что не было никакого сговора между его избирательным штабом и Россией. Какое значение Трамп вкладывает в слово "сговор". Имеет ли он в виду встречи между официальными лицами или речь идет об обмене информацией?"

"Президента обвиняют в том, что ему помогли победить на выборах, но это просто неправда, - ответила Сандерс. - Он выиграл потому, что был лучшим кандидатом, усерднее работал, потому что говорил о том, что на самом деле заботило Америку, и американцы проголосовали за него. <...> Эти клеветнические измышления [о сговоре] стали распространяться с целью признать его нелегитимным президентом".

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По словам Сандерс, Трамп полагает, что вмешательство России в выборы 2016 года имело место, "он говорил об этом, однако это не означает, что он участвовал в этом". "Заявлять о том, что что-то происходит - это одно, а оказывать содействие тому, что происходит, - совсем другое, и не надо их смешивать. Некоторые пытаются именно это сделать. Он [Трамп] очень ясно дал понять, что ни он, ни кто-либо из его избирательного штаба к этому не имеют никакого отношения", - указала пресс-секретарь.

Первые сообщения о приписываемом РФ вмешательстве в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года после взлома переписки руководства Демократической партии (ДП), которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Тогда выяснилось, что в ходе праймериз Национальный комитет ДП поддерживал Хиллари Клинтон, действуя в ущерб ее однопартийцу Берни Сандерсу. Как утверждала Клинтон, к взлому почты имели отношение российские хакеры. Согласно же версии WikiLeaks, документы были получены от инсайдеров в ДП.

6 января 2017 года управление директора Национальной разведки США опубликовало доклад, в котором говорилось, что хакерские атаки на компьютерные системы были предприняты по указанию Кремля с целью "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США" и дискредитировать Клинтон, чтобы повысить шансы Трампа. Никаких доказательств представлено не было, а отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Демократам нужны "оправдания своему поражению на выборах", не раз подчеркивал американский лидер.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Сандерс, Берни Клинтон, Хиллари
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