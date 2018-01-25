Fox: мобильники тысяч агентов ФБР подвержены сбою при скачивании данных

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Сотовые телефоны тысяч сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США подвержены сбою, который мешает скачиванию данных с этих устройств в накопители серверов ФБР. Данный сбой привел к потере sms-переписки двух агентов бюро, один из которых был отстранен от участия в расследовании по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года, сообщил в среду телеканал Fox News.

Он ссылается на информацию собственных источников в федеральных органах правопорядка США. По их оценке, дефект имеется в сотовых телефонах 10% сотрудников ФБР. Руководство бюро намерено провести экспертизу этих устройств с целью понять, насколько серьезна проблема. При этом главное внимание уделено поиску способов изъятия данных из этих сотовых и предотвращению их хищения злоумышленниками, поясняет телеканал.

О пропаже части sms-переписки, которую вели контрразведчик ФБР Питер Стржок и его коллега Лиза Пейдж, сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс. Согласно его заявлению, ФБР потеряло и не смогло предоставить Конгрессу США переписку за пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Трампа в конце 2016 года и до назначения спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера весной прошлого года.

Телеканал также опубликовал выдержки из письма помощника министра по законодательным вопросам Стивена Бойда председателю комитета Сената Конгресса по национальной безопасности Рону Джонсону. В документе говорится, что "многие предоставленные бюро мобильные устройства Samsung 5 (по-видимому, речь идет о Samsung S5) не сохраняют текстовые сообщения из-за неправильных конфигураций". Президент Трамп во вторник в своем Twitter возложил на компанию Samsung ответственность за это.