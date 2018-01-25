Трамп даст показания спецпрокурору по РФ под присягой

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, - заявил Трамп о вероятной даче показаний Мюллеру. - Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно скорее".

По словам президента, беседа может состояться через "две или три недели". При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что спецпрокурор хочет допросить главу государства по поводу отстранения от исполнения своих обязанностей экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Мюллера, отмечает издание, интересует, что в действительности стало основанием для увольнения Флинна и Коми. Газета также обратила внимание на то, что спецпрокурора заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить главу минюста США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод по расследованиям вокруг РФ.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.