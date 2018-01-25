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Трамп даст показания спецпрокурору по РФ под присягой

Международная панорама
25 января, 1:57 дата обновления: 25 января, 2:54 UTC+3

По словам президента США, беседа может состояться через "две или три недели"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, - заявил Трамп о вероятной даче показаний Мюллеру. - Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно скорее".

По словам президента, беседа может состояться через "две или три недели". При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что спецпрокурор хочет допросить главу государства по поводу отстранения от исполнения своих обязанностей экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Мюллера, отмечает издание, интересует, что в действительности стало основанием для увольнения Флинна и Коми. Газета также обратила внимание на то, что спецпрокурора заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить главу минюста США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод по расследованиям вокруг РФ.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Флинн, Майкл Сешнс, Джефф Коми, Джеймс Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Разногласия РФ и США в киберпространстве Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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