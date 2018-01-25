Адвокат экс-советника Трампа оказался в числе жертв атаки на отель в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Адвокат, официальный представитель бывшего советника Дональда Трампа в период предвыборной кампании Рика Гейтса оказался в числе четырех американских граждан, погибших во время нападения на гостиницу в Кабуле. Об этом сообщила в среду базирующаяся в штате Флорида фирма Selig Multimedia, принадлежавшая теперь уже покойному Гленну Селигу.

"К сожалению, мы получили подтверждение убийства Гленна Селига во время нападения на отель Intercontinental, - говорится в заявлении Selig Multimedia. Фирма охарактеризовала бывшего руководителя "неустанным профессионалом, верным другом и столпом сообщества".

Пресс-служба компании уточнила телеканалу CNN, что Селиг поехал в Кабул, чтобы собрать материал "для истории об успехах в Афганистане и шагах, нацеленных на борьбу с экстремизмом". Адвокат не имел, однако, отношения к программе послевоенного восстановления этой страны.

Селиг представлял в США интересы Гейтса, который вместе с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом находится под следствием по обвинению, в частности, в сговоре с целью отмывания денежных средств, в действиях в качестве незарегистрированных агентов иностранной державы, в даче ложных показаний. Обвинения выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года.

Группа вооруженных людей 20 января совершила нападение на популярный среди иностранцев отель Intercontinental в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.

"Мы можем подтвердить, что погибли четыре гражданина США и двое получили ранения. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", - приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря госдепартамента США Хезер Науэрт.