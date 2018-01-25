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США призвали членов СБ ООН поддержать введение оружейного эмбарго против Южного Судана

Международная панорама
25 января, 3:08 UTC+3 ООН ООН 25, января. /ТАСС

Вашингтон также призывает африканские страны рассмотреть возможность привлечения к ответственности тех, кто препятствует урегулированию конфликта в республике

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ООН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали в среду членов Совета Безопасности ООН поддержать предложение о введении запрета на поставки оружия в Южный Судан. Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, предлагаемая Вашингтоном мера позволит снизить уровень насилия в стране, охваченной междоусобным конфликтом с 2013 года.

Совбезу "давно пора ввести оружейное эмбарго в отношении Южного Судана", считает она. "Вместо того, чтобы продолжать бесконечно проводить заседания по кризису, который усугубляется с каждым месяцем, я призываю своих коллег по Совету поддержать оружейное эмбарго", - сказала дипломат на заседании СБ ООН.

По ее словам, оружейное эмбарго - "это не наказание и не бессмысленный жест". "Это - то, что мы можем сделать, чтобы на самом деле помочь народу Южного Судана снизить уровень насилия, замедлить поток оружия и боеприпасов, а также сохранить невинные жизни", - подчеркнула американский постпред. Она напомнила о принятом в декабре заявлении, в котором Совет Безопасности пригрозил последствиями тем, кто подрывает мирный процесс в Южном Судане.

Хейли также призвала африканские страны рассмотреть возможность привлечения к ответственности тех, кто препятствует урегулированию конфликта. Кроме того, она предложила Уганде и Кении - основным посредникам в мирных усилиях - "оказать давление" на президента Южного Судана Салву Киира.

Камень преткновения

На протяжении последних лет Совбез разделен в вопросе о необходимости введения оружейного эмбарго против Южного Судана. В то время как западные страны поддерживают эту идею, против нее выступают Россия, Китай и ряд других государств. В декабре 2016 года СБ ООН отклонил предложенный США проект резолюции, предусматривающий такую меру.

Выступая на заседании Совбеза в среду, постоянный представитель РФ при ООН Петр Ильичев заявил, что "стабилизация положения в Южном Судане возможна лишь при обеспечении устойчивого прекращения огня и запуске инклюзивного процесса нацпримирения". По его словам, в Москве призывают "все южносуданские стороны к неукоснительному выполнению договоренностей" и участию в намеченном на февраль втором раунде переговоров под эгидой Межправительственного органа по вопросам развития.

Сорванное перемирие

Конфликт в Южном Судане начался в декабре 2013 года между сторонниками президента Салвы Киира, большинство которых принадлежат к этнической группе динка, и повстанцами, возглавляемыми его бывшим заместителем Риеком Машаром, опирающимся на представителей племенного союза нуэров.

21 декабря правительство Южного Судана и представители повстанческих группировок подписали очередное соглашение о прекращении боевых действий. По информации агентства Reuters, столкновения между правительственными войсками и повстанцами возобновились в столице Джубе 5 января. Стороны конфликта обвинили в нарушении перемирия друг друга.

Как заявил в среду на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, правительство и повстанцы продолжают нарушать соглашение о прекращении огня. По его словам, стороны конфликта также грубо пренебрегают международным гуманитарным правом - только за прошлый год ООН зафиксировала более 100 случаев сексуального насилия по отношению к мирным жителям.

В свою очередь заместитель координатора гуманитарной помощи в Южном Судане Урсула Мюллер предупредила членов СБ об ухудшении положения населения. По ее словам, в продовольственной помощи нуждаются более 5 млн жителей страны, из которых около 1,5 млн находятся на грани голода. Она напомнила, что ранее ООН запросила $1,7 млрд на проведение гуманитарных операций в Южном Судане в 2018 году.

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Персоны
Хейли, Никки Киир Маярдит, Сальваторе Ильичёв, Петр Викторович
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