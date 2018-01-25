Мадуро подтвердил свое участие в президентских выборах в Венесуэле

ТАСС, 25 января. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свое участие в новых выборах главы государства. Об этом сообщило в среду министерство связи и информации Боливарианской Республики.

"Я говорю вам, братья и сестры, что буду выдвигаться кандидатом на президентских выборах, я буду кандидатом от рабочего класса", - сказал политик.

В минувший вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия.

На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.