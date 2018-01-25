КНДР в обращении ко всем корейцам мира призвала помешать провокациям США

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. КНДР призвала всех корейцев "дома и за рубежом" объединить свои усилия по защите мира и помешать США, которые провоцируют ядерную войну, "зажигают опасное пламя и приносят бедствия" на землю Корейского полуострова. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК, соответствующий призыв содержится в обращении к корейской нации, которое было принято на объединенном собрании правительства, политических партий и организаций страны 24 января.

В частности, корейцам предлагается совместными усилиями смягчить военную напряженность между Севером и Югом. "Всем нашим соотечественникам [предлагаем] стать щитом и монолитной крепостью в борьбе за защиту безопасности нации и мира этой земли", - говорится в обращении.

При этом в документе подчеркивается необходимость "решительно сорвать попытки злобно придираться" к ракетно-ядерной программе Пхеньяна и уже достигнутым результатам в ее рамках - "ядру нации и справедливому ядерному мечу-кладенцу". Это, как отмечается, не является препятствием для оздоровления межкорейских отношений.

На пути к объединению

Важнейшей же задачей, которая стоит перед нацией и которой посвящена большая часть обращения, является ее объединение. "Поднимемся как один на всенациональную борьбу за оздоровление межкорейских отношений, пробив брешь на пути к самостоятельному воссоединению", - говорится в нем.

В деле объединения предлагается двигаться в русле деклараций от 15 июня 2000 года и 4 октября 2007 года, которые были приняты по итогам двух межкорейских саммитов в Пхеньяне, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с южнокорейскими президентами - Ким Дэ Чжуном и Но Му Хёном, соответственно

В декларации 2000 года, в частности, подчеркивается, что стороны должны решить вопрос воссоединения страны самостоятельно и без вмешательства внешних сил.

Расширение обменов

Отдельный раздел в обращении касается активизации гуманитарных контактов между Югом и Севером. В частности, предлагается создать возможность для жителей обеих сторон "разных слоев" свободно ездить на воздушном, морском и наземном транспорте. Идет ли речь об установлении прямого сообщения между КНДР и Южной Кореей, не уточняется.

Также в обращении говорится о необходимости активизировать контакты между политическими партиями и целыми отраслями, чтобы "поднять атмосферу воссоединения", а также упразднить устаревшие юридические и системные механизмы, мешающие примирению и сплоченности нации.

КНДР призывает сделать все возможное, чтобы этот год стал "годом крутого поворота и крупных событий", который "будет вечно блистать в летописи объединения Родины".

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане. Затем представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.