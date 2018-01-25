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Fox: более 20 работников Белого дома дали показания спецпрокурору по России

Международная панорама
25 января, 4:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, января. /ТАСС

В то же время администрация президента Дональда Трампа предоставила команде Роберта Мюллера материалы, насчитывающие более 20 страниц текста

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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Более 20 сотрудников аппарата Белого дома добровольно дали показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Администрация президента Дональда Трампа предоставила команде Мюллера в тех же целях материалы, насчитывающие более 20 страниц текста, сообщил в среду телеканал Fox News.

Он изложил последние сведения, полученные от юрисконсультов Белого дома. Они считают подобный уровень сотрудничества со следствием беспрецедентным. На вопросы спецпрокурора США и членов ряда комитетов Конгресса по вмешательству извне в выборы ответили также 17 бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа и еще 11 лиц, имевших прямое отношение к избирательной кампании республиканца.

В числе тех, кто уже дал показания или согласился их дать - экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, бывший пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер, действующий директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, старший советник и бывший политический стратег Трампа Стивен Бэннон.

Согласно данным телеканала, Белый дом также предоставил в распоряжение следствия 1601 документ (5079 страниц), касающийся бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, и 1245 документов (7799 страниц) по экс-директору ЦРУ Джеймсу Коми. Он был уволен распоряжением главы государства в прошлом году.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая 2017 года минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Флинн, Майкл Спайсер, Шон Коми, Джеймс Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Мюллер, Роберт
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