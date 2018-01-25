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Госдеп: поставки РФ оружия Мьянме потенциально обострят ситуацию в этой стране

Международная панорама
25 января, 4:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В американском внешнеполитическом ведомстве посоветовали России вместо этого проявить солидарность с другими государствами и оказывать Мьянме гуманитарную помощь

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. России следует проявить солидарность с другими государствами и оказывать гуманитарную помощь Мьянме, а поставки этой стране оружия лишь потенциально усугубят там положение дел. Такую точку зрения высказала корреспонденту ТАСС в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"В то время как большая часть мира пытается добиться мирного разрешения кризиса в Мьянме, некоторые [государства] готовы предпринять шаги, которые приведут к еще большему страданию [людей] и нестабильности. Это могло бы стать возможностью для России проявить солидарность [с большинством государств], оказывая гуманитарную помощь, вместо того, чтобы потенциально усугублять ситуацию продажей оружия", - считает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Науэрт также напомнила о том, что США уже давно "не помогают вооруженным силам Мьянмы с подготовкой военных, [не поставляют] оружие, а также другие технологии или военную технику". "Мы хотим, чтобы Вооруженные силы Мьянмы предприняли реальные шаги, которые продемонстрировали бы приверженность [защите] прав человека, национальному воссоединению и демократии", - добавила она.

В понедельник замглавы российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30.

Фомин в этой связи выразил мнение, что этот самолет "станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз". По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.

Шойгу 20-22 января посетил Мьянму с официальным визитом. В частности, было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, прошли переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Власти Мьянмы считают мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн, нелегальными мигрантами из Бангладеш. В штате неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Согласно оценке ООН, из Мьянмы в Бангладеш с конца августа прошлого года бежали более 650 тыс. рохинджа, компактно проживавших в Ракхайне.

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