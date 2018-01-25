Президент Сербии обсудил с лидером Косова возобновление диалога и убийство Ивановича

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с лидером непризнанного Косова Хашимом Тачи на форуме в Давосе возможность продолжения диалога между Белградом и Приштиной, а также расследование убийства в автономном крае сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сам Вучич сообщил в четверг в эфире национального телевидения.

"Важно продолжать разговаривать, размышлять о судьбе сербского и албанского народов. Мы должны решить, что мы можем, чего хотим. В будущем у нас должен быть реальный, серьезный и ответственный подход. Чтобы потерять минимум из того, что должны, и получить максимум из того, что возможно", - рассказал сербский лидер.

По поводу расследования убийства Ивановича Вучич сказал Тачи, что "не понимает, почему они [косовары] приняли предложение лишь об обмене информацией, но не об участии сербской стороны в расследовании преступления". "У нас есть надежда, что они найдут убийц Ивановича", - добавил Вучич.

Один из лидеров косовских сербов Иванович был застрелен 16 января в городе Косовска-Митровица, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград продолжит диалог с Приштиной только тогда, когда получит конкретную информацию о расследовании убийства.