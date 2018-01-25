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Трамп: Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму

Международная панорама
25 января, 22:00 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

Президент США заявил, что он "помог" процессу урегулирования палестино-израильского конфликта

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Израиль заплатит за то, что США приняли решение признать Иерусалим столицей еврейского государства. Об этом во время двусторонней встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил американский президент Дональд Трамп.

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"Я бы сказал, что самой сложной темой, которую им [израильтянам и палестинцам] пришлось бы обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки", - сказал Трамп. "Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут", - указал он, обращаясь к Нетаньяху.

Глава государства при этом утверждал, что он "помог" процессу урегулирования палестино-израильского конфликта. "И Израиль заплатит за это", - утверждал президент. "Они [израильтяне] хотят мира, и, я надеюсь, палестинцы тоже хотят добиться этого. И если у них получится, в конце все будут очень счастливы", - резюмировал он.

Трамп 6 декабря прошлого года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.

В ответ на решение Трампа Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря прошлого года большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания города столицей еврейского государства. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Экономический форум в Давосе - 2018 Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Того Науру Палау Израиль Гондурас Гватемала Палестина Микронезия Маршалловы Острова
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