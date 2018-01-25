Король Иордании: прогресс в мирном процессе на Ближнем Востоке невозможен без США

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Прогресс в ближневосточном мирном урегулировании невозможен без участия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в четверг на сессии Давосского форума король Иордании Абдалла II.

"Невозможно продвигаться вперед по пути мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами без участия США", - отметил он. По мнению монарха, слова которого приводит его канцелярия, "если все заинтересованные стороны не объединятся для решения проблемы Иерусалима, то регион столкнется с беспрецедентной волной насилия".

"Палестинцы уже не рассматривают США как посредника в мирном процессе и обращаются за поддержкой к европейским странам", - указал Абдалла II. "Мы ожидаем обнародования Вашингтоном плана США по урегулированию палестино-израильских отношений, детали которого до сих пор не известны", - добавил он.

Палестинское руководство заявило, что больше не воспринимает Соединенные Штаты как посредника в мирном процессе после решения американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму.

6 декабря Трамп принял решение о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе туда из Тель-Авива посольства США в Израиле. Этот шаг вызвал резко негативную реакцию в арабском мире и привел к массовым беспорядкам на оккупированных палестинских территориях.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.