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Bloomberg: Порошенко намерен обсудить с Трампом вопросы поставки вооружений в Давосе

Международная панорама
25 января, 22:40 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

Также лидер Украины надеется, что стране будет вскоре предоставлен транш МВФ

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ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен обсудить вопросы безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине. Об этом он заявил в четверг в интервью телевизионной службе агентства Bloomberg.

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"Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США, - сказал он. - Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета Безопасности ООН".

Президент Украины выразил надежду на то, что очередной транш МВФ будет вскоре предоставлен Украине. "Мы выполнили все условия и надеемся, что это произойдет в первом полугодии", - отметил он.

Действующая программа МВФ для Украины утверждена в марте 2015 года в размере $17,5 млрд. Срок ее действия закончится в первом квартале 2019 года. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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