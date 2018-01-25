СМИ: минюст США начал восстанавливать считавшуюся утраченной sms-переписку агентов ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало восстанавливать ранее считавшуюся утраченной sms-переписку двух сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) высокого ранга, один из которых был отстранен от участия в разбирательстве, проводимом спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Об этом со ссылкой на источники в минюсте сообщила в четверг телекомпания Fox News.

По ее данным, речь идет о переписке контрразведчика ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, которые обменивались нелицеприятными оценками деятельности Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Эта переписка считается важной, поскольку охватывает период непосредственно перед назначением Мюллера на пост спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, отмечает телеканал. Ранее министр юстиции Джефф Сешнс сообщил, что на серверах ФБР не сохранились копии sms-переписки за период с середины декабря 2016 года до середины мая 2017 года, и пообещал использовать все средства для восстановления этих сообщений по другим источникам.

Согласно сведениям газеты The Wall Street Journal, Стржок считал бесперспективным расследование Мюллером приписываемого Москве вмешательства в выборы 2016 года в США. При этом издание ссылалось на ставшее ему известным содержание одного из сообщений, в котором Стржок выразил сомнения в целесообразности вступления в команду спецпрокурора, пояснив, что, по его мнению, никаких существенных результатов расследование не даст. Это sms-послание было направлено Пейдж через день после того, как Мюллера назначили спецпрокурором.

7 декабря прошлого года директор ФБР Кристофер Рей подтвердил, что Стржок был отстранен от разбирательства, которое ведет Мюллер.