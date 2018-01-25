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Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят диалог 28 января

Международная панорама
25 января, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Президент Доминиканской Республики отметил, что стороны подтвердили свое участие в переговорах

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ТАСС, 25 января. Представители правительства и оппозиции Венесуэлы вернутся за стол переговоров в Доминиканской Республике (ДР) в конце текущего месяца. Об этом сообщил в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент ДР Данило Медина.

"Обе стороны диалога сегодня подтвердили, что примут участие в его следующем раунде, который намечен на 28 и 29 января", - говорится в заявлении администрации Медины. "Чем больше трудности, тем более необходимым становится диалог", - отметил глава государства. Он не уточнил, насколько сторонам удалось продвинуться к достижению договоренностей, нацеленных на вывод Боливарианской Республики из кризиса.

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Ранее на этой неделе власти Мексики сообщили, что страна более не будет принимать участие в переговорах в ДР. Так Мехико отреагировал на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая постановила провести президентские выборы до 30 апреля 2018 года.

Очередной раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы при посредничестве глав МИД ряда стран региона, в том числе Мексики, должен был пройти в минувший четверг в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики. Он не состоялся из-за того, что делегация оппозиции не приехала в знак протеста против заявлений министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля.

Глава МВД заявил, что делегаты от оппозиции предоставили данные о местонахождении мятежного офицера Оскара Переса, который после этого вместе с шестью членами его вооруженной группы был ликвидирован в столкновении с силами безопасности страны. Оппозиционные лидеры категорически отвергли утверждения министра, заявив, что власти "устроили расправу" над Пересом.

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Экономический форум в Давосе - 2018
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