CNN: в юридическом комитете Сената США хотят опубликовать записи бесед с сыном Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Чак Грассли планирует обнародовать стенограммы показаний, которые дал сын главы государства Дональд Трамп - младший в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, республиканец Грассли хочет опубликовать записи беседы, проведенной членами его комитета с сыном американского лидера в ходе закрытых слушаний в сентябре прошлого года.

Как отмечает телеканал, Грассли проинформировал, что также будет добиваться обнародования стенограмм бесед со всеми лицами, опрошенными комитетом в связи с состоявшейся в июне 2016 года встречей в Нью-Йорке, в которой участвовали Трамп-младший, зять и советник американского лидера Джаред Кушнер, экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт, юрист из РФ Наталья Весельницкая и еще несколько человек. "Пусть у общественности будет доступ к ним", - заявил, говоря о записях, Грассли, слова которого приводит телеканал.

Вместе с тем он сообщил, что его комитет прекратил попытки вызвать Кушнера для дачи показаний. Грассли обвинил в этом старшего демократа в юридическом комитете Дайэнн Файнстайн, которая ранее без ведома сенатора распорядилась предать гласности стенограмму показаний Гленна Симпсона, одного из основателей фирмы Fusion GPS, собиравшей материалы для так называемого досье на Дональда Трампа. По словам Грассли, несогласованная публикация записей отпугнула потенциальных свидетелей по делу об РФ, и теперь они не желают общаться с законодателями.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведут также спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса. Параллельно соответствующим разбирательством занимаются ФБР и назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.