Саудовский постпред при ООН прокомментировал планы Катара купить оружие у России

ООН, 25 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими в четверг с иронией отреагировал на планы Катара закупить у России системы противовоздушной обороны, включая ракетные комплексы С-400. В краткой беседе с корреспондентом ТАСС дипломат намекнул на размеры Катара, занимающего 158-е место в мире по площади территории.

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"Куда они их поместят?" - задался вопросом саудовский дипломат, комментируя перспективу появления у Катара подобных вооружений.

Ранее в четверг посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя заявил в интервью ТАСС, что Доха заинтересована в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, переговоры находятся на продвинутой стадии. Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о переговорах именно по поставкам С-400, посол подчеркнул: "Да, речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск".

Позднее в диппредставительстве Катара в Москве заявили, что посол говорил об обсуждении с Россией закупок систем противовоздушной обороны, а не конкретно ракетных комплексов С-400.

В Пентагоне в четверг заявили, что считают планы Катара закупить подобные вооружения суверенным правом страны.