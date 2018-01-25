Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саудовский постпред при ООН прокомментировал планы Катара купить оружие у России

Международная панорама
25 января, 23:52 UTC+3 ООН ООН 25, января. /ТАСС

Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими считает, что у Катара нет места для размещения комплексов С-400

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 25 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими в четверг с иронией отреагировал на планы Катара закупить у России системы противовоздушной обороны, включая ракетные комплексы С-400. В краткой беседе с корреспондентом ТАСС дипломат намекнул на размеры Катара, занимающего 158-е место в мире по площади территории.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Куда они их поместят?" - задался вопросом саудовский дипломат, комментируя перспективу появления у Катара подобных вооружений.

Ранее в четверг посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя заявил в интервью ТАСС, что Доха заинтересована в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, переговоры находятся на продвинутой стадии. Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о переговорах именно по поставкам С-400, посол подчеркнул: "Да, речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск".

Позднее в диппредставительстве Катара в Москве заявили, что посол говорил об обсуждении с Россией закупок систем противовоздушной обороны, а не конкретно ракетных комплексов С-400.

В Пентагоне в четверг заявили, что считают планы Катара закупить подобные вооружения суверенным правом страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Катар Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама