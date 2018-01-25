США считают, что Конгресс в Сочи по Сирии может дать результат

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи может привести к определенному результату, но главную роль в урегулировании кризиса в арабской стране играет женевский процесс. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге для иностранных журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что эти переговоры в Сочи могут стать одноразовой сделкой. Может, что-то из этого и получится, но мы решительно поддерживаем переговоры в Женеве", - сказала она. "Это наш наиболее предпочтительный подход <...>. Его разделяют многие партнеры и союзники Соединенных Штатов", - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тысячи человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего от ООН. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.