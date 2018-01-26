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Кандидаты в президенты Чехии высказались за активную роль страны в Евросоюзе

Международная панорама
26 января, 1:36 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 26, января. /ТАСС

Взгляды Милоша Земана и Иржи Драгоша в целом совпали и по перспективам перехода республики в расчеты на евро, и по миграционным квотам, которые продвигала Еврокомиссия

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ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Чехия в Евросоюзе должна быть достойным партнером для других государств - членов сообщества и активно реализовывать в нем свои национальные интересы. Об этом заявили кандидаты в президенты республики - добивающийся переизбрания Милош Земан и экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош в ходе дебатов, которые в прямом эфире транслировались в четверг вечером по Чешскому телевидению.

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"Чехия должна быть достойным партнером для других государств Евросоюза", - подчеркнул Драгош. С этим мнением полностью согласился Земан.

Их взгляды в целом совпали и по перспективам перехода республики в расчеты на евро, и по миграционным квотам, которые продвигала Еврокомиссия.

"Я против принятия евро в данный момент, так как не хочу, чтобы Чехия оплачивала греческие долги", - сказал Земан, подчеркнув, что будет "за", когда эти долги будут погашены. По мнению Драгоша, Чехия может перейти в расчеты на евро, "если ситуация в еврозоне будет стабильной и если правительство [Чехии] примет данное решение". По его мнению, для отказа от национальной валюты в республике "должна пройти широкая общественная дискуссия".

Вопрос границ

Претенденты на Пражский град также высказались "за безопасную Европу с границами, которые будут охраняться от беженцев". "О том, кого мы будет принимать в Чехии, мы должны решать сами, а не квоты [Евросоюза]. Люди, которые будут находиться у нас, должны уважать наши законы и культуру", - отметил Драгош.

Земан подчеркнул, что он поддерживает идею европейской федерации. "Я - еврофедералист. [Нужна] совместная внешняя политика, оборонная политика, [следует выработать] общие принципы социальной политики, нужна совместная охрана внешних границ [Евросоюза]. Я желал бы, чтобы процесс интеграции по этим направлениями продолжался", - сказал он.

Действующий хозяин Пражского града поддержал также планы принятия в Чехии закона об общенациональном референдуме. Он не исключил возможность плебисцита по вопросу участия республики в Евросоюзе (ранее президент говорил, что в этом референдуме голосовал бы за продолжение членства страны в ЕС).

Выборы в Чехии

Теледебаты претендентов на высший государственный пост в Чехии состоялись в канун второго тура президентских выборов в республике. Избирателям в пятницу и субботу предстоит голосовать за одного из двух кандидатов на высший государственный пост - Земана или Драгоша. Чешское статистическое управление объявит итоги голосования к концу второго дня выборов.

В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по среднеевропейскому времени (с 16:00 до 00:00 мск). В субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00 (с 10:00 до 16:00 мск).

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Персоны
Земан, Милош Драгош, Иржи
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