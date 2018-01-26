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Аравийская коалиция увеличит поставки горючего в Йемен до 1 млн литров в неделю

Международная панорама
26 января, 1:43 UTC+3 ООН ООН 26, января. /ТАСС

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение Эр-Рияда выделить $1 млрд на оказание гуманитарной помощи Йемену и собрать еще 500 млн за счет других государств Персидского залива

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ООН, 26 января. /ТАСС/. Коалиция во главе с Саудовской Аравией обязалась в ближайшие недели увеличить поставки горючего в Йемен до 1 млн литров в неделю. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Он приветствовал известие о том, что 24 января в йеменский город Мариб "прибыли пять танкеров со 180 тысячами литров горючего" в рамках "плана коалиции по содействию гуманитарной деятельности в Йемене". "Это топливо будет доставлено в медицинские учреждения и на станции водоснабжения, чтобы они продолжили удовлетворять нужды людей. Коалиция обязалась в ближайшие недели увеличить объемы доставляемого горючего до 1 млн литров в неделю", - сообщил административный глава ООН.

Он также приветствовал решение Эр-Рияда выделить $1 млрд на оказание гуманитарной помощи Йемену и собрать еще 500 млн за счет других государств Персидского залива. Гутерриш напомнил о том, что 20 января ООН представила план гуманитарного реагирования на йеменский кризис, на реализацию которого требуется $3 млрд.

Он подчеркнул, что самый эффективный способ положить конец страданиям народа страны - это урегулировать конфликт. "Я вновь призываю все стороны прекратить боевые действия и конструктивно взаимодействовать с ООН с целью достижения прочного политического решения [проблемы]", - говорится в письменном заявлении генсека.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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