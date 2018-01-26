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США ввели санкции в отношении шести лиц за связи с талибами и "Сетью Хаккани"

Международная панорама
26 января, 2:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, января. /ТАСС

Отмечается, что все являются уроженцами Афганистана

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ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении шести лиц за связь с террористической группировкой "Сеть Хаккани" и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Все шестеро являются уроженцами Афганистана. Абдул Самад Сани в начале 2017 года поставлял оружие талибам, которые позже атаковали патруль афганской полиции. Один из сотрудников был убит, двое получили ранения. За несколько лет до этого он активно занимался сбором средств для экстремистов. Сейчас он находится в Пакистане.

Кроме того, в список внесены Абдул Басир и Хафиз Мухаммад Попалзай. Оба они, занимая разные должности, ведали финансовыми вопросами "Талибана". Инаятулла, как утверждают в минфине, участвовал в нападениях на афганские силы и войска коалиции в Кабуле. Фарик Мухаммад и Гула Хан Хамиди оказывали финансовую поддержку "Сети Хаккани".

Введение санкций означает, что гражданам США запрещено заключать с этими лицами какие-либо сделки, а любая их собственность или активы на территории под юрисдикцией Соединенных Штатов подлежат аресту.

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